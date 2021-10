RCMP Investigating Theft of All-Terrain Vehicle in Clair, N.B.

The Saint-Léonard RCMP is asking for the public's help in locating an all-terrain vehicle that was reported stolen in Clair early Wednesday morning.

The theft of the ATV is believed to have occurred sometime between 1:00 and 2:00 a.m. from outside a residence on Daigle Street, according to Constable Dominique Levasseur.

The red 2014 Honda TRX400 EX has a New Brunswick license plate number XW8 775 and vehicle identification number 1HFTE2323E4500053. It has a black seat and black handles, police say.

Saint-Leonard RCMP

Anyone who may have witnessed suspicious activity in that area of Clair during the early morning hours of October 20, or who may have seen the ATV since then is asked to call the Saint-Léonard RCMP at 506-473-3137.

Information can also be provided anonymously through New Brunswick Crime Stoppers at 1-800-222-TIPS (8477), by downloading the secure P3 Mobile App, or by Secure Web Tips at www.crimenb.ca.



En Français

Le Détachement de Saint-Léonard sollicite l'aide de la GRC pour retrouver un véhicule tout-terrain (VTT) volé à Clair.

On croit que le vol s'est produit le 20 octobre 2021, entre 1 h et 2 h. Le VTT se trouvait alors à côté d'une résidence, sur la rue Daigle.

Le VTT est un Honda TRX400 EX rouge de 2014. Il porte la plaque d'immatriculation du Nouveau‑Brunswick XW8 775 et le numéro d'identification de véhicule 1HFTE2323E4500053. Les poignées et le siège sont noirs.

Si vous avez été témoin d'activités suspectes dans le secteur du vol, le 20 octobre au petit matin, ou si vous avez vu le VTT depuis, veuillez communiquer avec le Détachement de Saint-Léonard au 506-473-3137. Pour conserver l'anonymat, vous pouvez aussi communiquer avec Échec au crime en composant le 1-800-222-8477, en téléchargeant l'application mobile sécurisée « P3 Tips » ou en allant dans son site Web à www.crimenb.ca.