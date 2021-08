Driver Killed in Head-on Collision in Tilley Road, N.B.

Police believe alcohol may have been a factor in a two-vehicle collision Sunday in Tilley Road, N.B. that claimed the life of a local man.

Tracadie RCMP and emergency crews responded shortly before 7:30 a.m. to the head-on collision between a car and a pickup truck on Route 365. The 42-year-old driver and lone occupant of the car died at the scene of the crash, according to Constable David Hamel.

The driver of the pickup truck was transported to hospital with what were believed to be minor injuries.

An RCMP collision reconstructionist attended the scene and is assisting with the ongoing investigation. We'll have more details as they become available.

Police are asking anyone who witnessed the collision or who has any pertinent information to call the Tracadie RCMP at 506-393-3000.

Tilley Road is a community in northeastern New Brunswick.

En français:

Un homme de 42 ans de Tilley Road est décédé après une collision impliquant deux véhicules, qui s'est produite dans la localité.

Le 1er août 2021, vers 7 h 20, des membres du Détachement de Tracadie de la GRC se sont rendus sur la route 365, où une voiture et une camionnette avaient été impliquées dans une collision frontale. Le conducteur de la voiture, qui était seul à bord du véhicule, a succombé à ses blessures, sur les lieux. Le conducteur de la camionnette, qui était aussi seul à bord de son véhicule, a été transporté à l'hôpital, mais on croit que ses blessures sont mineures.

Un enquêteur de la GRC chargé de la reconstitution des collisions s'est rendu sur les lieux et collabora à l'enquête, qui se poursuit.

La police croit que l'alcool pourrait être un facteur contributif. Si vous avez été témoin de l'incident ou si vous avez des renseignements à son sujet, veuillez communiquer avec le Détachement de Tracadie au 506-393-3000.