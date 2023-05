2023 MPA Singles Tennis Seedings and Match Pairings

The following are the seedings and match pairings for the 2023 MPA Singles Championships to be held May 19, 20, 22, at The Wallach Tennis Complex, Bates College, Lewiston.

GIRLS

Seeding:

1 Mya Vincent, Edward Little

2 Coco Meserve, Brunswick

3 Amber Woods, Scarborough

4 Olivia Guinard, Sanford

5 Sofia Kirtchev, Falmouth

6 Haylie Peacock, Gardiner

7 Laura Chapman, Boothbay

8 Anne Alfaro, Greely

9 Claire Dwyer, Maranacook

10 Becca Naftoly, Berwick Academy

11 Charlotte Williamson, Falmouth

12 Sarah Moulton, Washington Academy

First Round Pairings – Friday, May 19, Bates College, Lewiston

7:40 AM Report – 8:00 AM Matches

Sol Vidal Quadras Ferres, Foxcroft Academy v Charlotte Delehey, Camden Hills

Sadie May, Old Town v Ava Vardaros, Nokomis

Madigan Murphy, York v Ellie Meserve, Brunswick

Tessa Castrucci, Hampden Academy v Gracyn Mick, Falmouth

8:45 AM Report – 9:15 AM Matches

Megan Jordan, Ellsworth v Anah Albert, Fort Kent

Nora Hill, Thornton Academy v Andie Lamontagne, Kennebunk

Emma Omiecinski, Lewiston v Ashlyn Bouchard, Caribou

Gracie Ross, Mt. Blue v Karin Zimba, Waterville

10:15 AM Report – 10:45 AM Matches

Kayla Lockhart, Brewer v Eliza Naftoly, Berwick Academy

Sophia Blanco, Winthrop v Adea Cobaj, Yarmouth

Bri Kane, Ellsworth v Ariana Cote, Thornton Academy

Emma Vardaros, Nokomis v Silvia Branchini, Hall-Dale

11:30 AM Report – 12:00 Noon Matches

Emberlie McIntyre, Caribou v Lucy Hart, Waynflete

Beatrice Elmore, Brunswick v Isobel Wright, Greely

Anna Drake, John Bapst v Aubrey Kachnovich, Spruce Mountain

Hannah Blanchette, Madawaska v Kirsten Frost, Messalonskee

1:00 PM Report – 1:30 PM Matches

Mary Hatt, Maranacook v Alyssa Conley, Windham

Zoe Castrucci, Hampden Academy v Sarah Kockzius, Lincoln Academy

Olivia Varney, MCI v Emilia Ilyas, Kennebunk

Julia Cyr, Fort Kent v Emma Lindsey, Greely

Second Round Pairings

2:00 PM Report – 2:45 PM Matches

Mya Vincent (1), Edward Little v Ferres/Delehey winner

May/A.Vardaros winner v Murphy/E.Meserve winner

Anne Alfaro (8), Greely v T.Castrucci/Mick winner

Claire Dwyer (9), Maranacook v Jordan/Albert winner

3:30 PM Report – 4:00 PM Matches

Olivia Guinard (4), Sanford v Hill/Lamontagne winner

Omiecinski/Bouchard winner v Ross/Zimba winner

Sofia Kirtchev (5), Falmouth v Lockhart/E.Naftoly winner

Sarah Moulton (12), Washington Academy v Blanco/Cobaj winner

5:00 PM Report – 5:30 PM Matches

Charlotte Williamson (11), Falmouth v Kane/Cote winner

Haylie Peacock (6), Gardiner v E.Vardaros/Branchini winner

McIntyre/Hart winner v Elmore/Wright winnerAmber Woods (3), Scarborough v Drake/Kachnovich winner

6:00 PM Report – 6:45 PM Matches

Becca Naftoly (10), Berwick Academy v Blanchette/Frost winner

Laura Chapman (7), Boothbay v Hatt/Conley winner

Z.Castrucci/Kockzius winner v Varney/Ilyas winner

Coco Meserve (2), Brunswick v Cyr/Lindsey winner

BOYS

Seeding:

1 Xander Barber, Falmouth

2 Sam Yoon, Falmouth

3 Tianyi Ma, Thornton Academy

4 Khang Duy Vinh Nguyen, Foxcroft Academy

5 Daniel Landry, Deering

6 Alberto Cutone, Kennebunk

7 Westy Granholm, MDI

8 Sam Poth, John Bapst

9 Max Friedlander, MDI

10 Quinn Federle, Yarmouth

11 Isaac Swain, Medomak Valley

12 Jonah Chen, Edward Little

First Round Pairings – Friday, May 19, Bates College, Lewiston

7:40 AM Report – 8:00 AM Matches

Harrison Withee, Hampden Academy v James Stinson, Mt. Blue

Will Guerin, Portland v Jacob Scrapchansky, Brunswick

Drake Turcotte, Skowhegan v Koa Barrett, Ellsworth

Philip Delle Karth, Thornton Academy v Andre Violette, Yarmouth

8:45 AM Report – 9:15 AM Matches

Henry Kerr, Waynflete v Carson Cyr, Madawaska

Casey Duncan, Lincoln Academy v Isaac Staples, Presque Isle

Will Best, Yarmouth v Sam Hebert, Caribou

Xavier Deschaine, Van Buren v Kaden Small, Calais

10:15 AM Report – 10:45 AM Matches

Evan Ankrom, MDI v Carson Zundel, Mt. Blue

Theo Demetriou, Waynflete v Charles Segal, Greely

Calvin Vincent, Edward Little v Gabe Berman, Cape Elizabeth

Andi Cobaj, Yarmouth Fernando Calderon Arceo, Foxcroft Academy

11:30 AM Report – 12:00 Noon Matches

Rath Schoenthal, Lincoln Academy v Finn Castrucci, Hampden Academy

Jackson Haskell, Bangor v Jeff Adey, Waynflete

Luke Carey, Carrabec v Garett LeTourneau, Presque Isle

Lucas Pawlina, Edward Little v Diego Vazquez, Mt. Blue

1:00 PM Report – 1:30 PM Matches

Mattia Rota, Skowhegan v Matt Adey, Waynflete

Logan Tardif, Waterville v Owen Sevigny, Mountain Valley

Anton Behuniak, Cheverus v Liam O’Dwyer, Camden Hills

Nicolas Taracena Fernandez, Foxcroft Academy v Charles Scribner, Mt. Ararat

Second Round Pairings

2:00 PM Report – 2:45 PM Matches

Xander Barber (1), Falmouth v Withee/Stinson winner

Guerin/Scrapchansky winner v Turcotte/Barrett winner

Sam Poth (8), John Bapst v Dell Karth/Violette winner

Max Friedlander (9), MDI v Kerr/Cyr winner

3:30 PM Report – 4:00 PM Matches

Khang Duy Vinh Nguyen (4), Foxcroft Academy v Duncan/Staples winner

Best/Hebert winner v Deschaine/Small winner

Daniel Landry (5), Deering v Ankrom/Zundel winner

Jonah Chen (12), Edward Little v Demetriou/Segal winner

5:00 PM Report – 5:30 PM Matches

Isaac Swain (11), Medomak Valley v Vincent/Berman winner

Alberto Cutone (6), Kennebunk v Cobaj/Arceo winner

Schoenthal/Castrucci winner v Haskell/J.Adey winner

Tianyi Ma (3), Thornton Academy v Carey/LeTourneau winner

6:00 PM Report – 6:45 PM Matches

Quinn Federle (10), Yarmouth v Pawlina/Vazquez winner

Westy Granholm (7), MDI v Rota/M.Adey winner

Tardif/Sevigny winner v Behuniak/O’Dwyer winner

Sam Yoon (2), Falmouth v Fernandez/Scribner winner

Round of 16 and Quarterfinals

Saturday, May 20, Bates College – 9:00 AM

Semifinals and Championship Matches

Monday, May 22, Bates College – 9:30 AM