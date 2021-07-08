University of Maine at Presque Isle 2021 Dean’s List By Town
The University of Maine at Presque Isle recently announced the Dean's List for the 2021 spring semester. There is no longer a distinction between highest honors, high honors, and honors students. Congratulations to all of the students who excelled during a challenging academic year.
Ashland - Danielle Boyles, Amber Angie Chasse, Morgan B. Doughty, Jessica Jean Jimmo, Marissa R. Michalka, and Mason Moro
Blaine - Lane Bryant Grass, Ashlee Mae Harris, Annika Marie Nicholas, and Ethan N. Pryor Sr
Bridgewater - Nicole N. Caddell and Mitch John Grass,
Caribou - Eric Daniel Bagley, Emma Katherine Belyea, Abbie Caron, Paige Anna Espling, Alyssa Sue Harrington, Erin L. Jandreau, Michael James Knapp, Logan Bradley Lusardi, Molly Dee McCrossin, Marisa J. Michaud, Jackie Morrow, Monique A. Nadeau, Jon D. Ouellette, Jacob Oneil Ouellette, Hope Anna Shea, Spencer Soucy, Tiffany Joanne Stewart, Michael Patrick Sullivan, Megan L. Tucker, Ashley Jane Violette, Nathan S. Wall, and Karlee J. Willett
Castle Hill - Hillary M. Morton and Anna Ruth Rollins
Chapman - Charlotte Evelyn Carrier
Connor Township - Caragan A. Haney
Cross Lake - Raul E. Lorenzoni
Danforth - Chloe Crone
Dyer Brook - Lacy J. Boisvert
Easton - Haley Marie Ambrose, Renée Alise Browning, Kathleen L. Haney, Allyn B. Ladner, and Brooke Ann Wilcox
Fort Fairfield - Miranda Corbin, Emma Lee Edgecomb, Shelley Lynn Everitt, Jonathan Ray Guimond, Claire M. Hemphill, Joshua Kevin Peers, Nate Reynolds, Dawson Mark Watson, and Seth Michael Woodman
Fort Kent - Des Marie Dumais and Madison Meg Saucie
Frenchville - Lexi Rena Albert, Abby Ashley Lavoie, Kelly Marie Pelletier, and Casey A. Tardif
Hodgdon - Hannah Lea Elland, Lauren McGillicuddy, and Sammy Seder
Houlton - Sarah Anne Bouchard, Aspen E. Flewelling, Owen Shane Gallop, Gabriella M. Guiod, Kimberley A. Maguire, Haylee Louise Marino, Addy Mary Ruth Michaud, James Poullaides, Lexy Proulx, Zach Kyle Quint, Peter Nathanial Rogers, Kiersten Tuttle, and Tim James Strong Youngfellow,
Island Falls – Gavin M. Vining
Limestone - Marissa Lee Brouette, Becca Lynn Dillenbeck, and Taylor Faye LaBreck
Linneus - Jake N. Worthley
Littleton - Jasmine Marie Rockwell
Ludlow - Amelia J. Ivey
Madawaska - Olivia Rianna Delano-Ecker and Hannah E. Nadeau,
Mapleton - Gavin Hunter Akeley, Meghann O. Collins, Griffin P. Guerrette, Emily Ann Wheaton, and Caleb Anthony Wheaton
Mars Hill - Kianna Caissie, Kayla Cote, Zack Lee Crouch, Chandler Wayne Garrison, Jacki Ann Gillen, and Mersaydez Johnston
Monticello - Tara Chalene Chaloux
Patten - Aly Morgan Barylski and Jordyn Gardner
Perham - Elizabeth Bouchard and Mollie Ann Clark
Portage - Kassandra M. Nelson
Presque Isle - James Franklin Anderson, Peter Joseph Baldwin Jr., Grant Ward Bridges, Patrick Thomas Cash, Aron E. Chalou, Angela Cathy Cloukey, Miranda D. Cole, Elsa Rose Collins, Jaydyn Fox, Joy Gibson, Kamryn Dawn Gilmour, Ricky Alphonse Goupille, Gavin Hemphill, Tasha Teneicia Jeffers, Molly Arabella Kingsbury, Jake J. Kinney, Alana G. Legassie, Lisa L. Legassie, Christian Blake Lunn, Chess Sierra-Lynne MacArthur, Sophia L. Maile, Liz R. Michaud, Abby Michaud, Lizzy Nadeau, Jimmy Joseph Ocaya, Emily Susan Shaw, Julia Rose Sherman, Jacob David Sjoberg, Danielle Sue Steele, Jake A. Stevens, Sora Tajima, Melanee Allison Terry, Belle R. Thibault, Chelsey Renee Trombley, Ella S. Underwood, and Abbie Yarema
Sinclair - Allison Ann Leonard
Smyrna Mills - Lauren Reed Ouellette
Van Buren - Tosha L. Martin, Tiffany Morrow, Danielle Ann Owczarek, and Andre Leo Rossignol
Washburn - Kyleigh Emma Bray, Emily Nicole Driscoll, Grace McCrum, Steven N. Nader, Paul Stanley Tardie III, and Meg S. Wells
Westfield - Caleb Ames
Westmanland - Grady Keith McKeough
Woodland - Makenzie Rose Conroy, Derik Stephan Michaud, Alexis E. Parker, Christina Marie Shaw, and Zakkary Tracy
New Brunswick
Beaver Dam - Lindsay Elizabeth Ann Kay
Clarendon - Jocelyn Elaine Mclaughlin
Fredericton - Nadine Martin
Grand Bay-Westfield - Alison Hannah Gibson
Miramachi - Julia Ingrid Matheson
Perth-Andover - Jordan Renee Dickson, Marcy Dawn Francis, Zoie Mariah Goodine, and Nathan Daniel Spence